LeBron James will mit seinem ältesten Sohn zusammen in einem NBA-Team spielen. Zunächst aber geht Bronny an ein College - und hat nun bekannt gegeben, an welches.

Los Angeles - Der älteste Sohn von NBA-Superstar LeBron James spielt im Herbst für die University of Southern California Basketball.

Der 18-Jährige LeBron James Jr., besser bekannt unter seinem Spitznamen Bronny, postete ein Foto von sich im Trikot seiner High-School-Mannschaft in der Umkleide seines neuen Teams und schrieb dazu das Stichwort „committed“ (verpflichtet). USC hat den Campus in Los Angeles, er bleibt damit in der Nähe seiner Familie und stellt sich einem ernst zu nehmenden Konkurrenzkampf mit anderen talentierten Nachwuchsbasketballern.

Die Entscheidung wurde wenige Stunden vor dem Playoff-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors öffentlich. Die Lakers gewannen die Partie deutlich 127:97 und führen in der Serie 2:1. LeBron James sagte im Anschluss: „Das ist einer der besten Tage in meinem Leben. (...) Er ist der erste in unserer Familie, der auf eine Universität geht. Unabhängig vom Ausgang des Spiels, heute konnte ich nicht verlieren.“ Er selbst war vor 20 Jahren direkt nach der High School in die NBA gewechselt und hat nie für eine Universität gespielt.

Erwartet wird, dass Bronny nur ein Jahr am College spielen wird und dann in die NBA geht - sein Vater hat mehrfach zum Ausdruck gebracht, mit seinem Sohn in einem Team spielen zu wollen. Auch deswegen zählt Bronny James weltweit zu den am meisten beobachteten Sportlern im Teenager-Alter. Alleine auf Instagram hat er sieben Millionen Follower.