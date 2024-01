Die Geschichte von Luke Littler wird auch ohne WM-Titel in Erinnerung bleiben. Der 16-Jährige hat eine glorreiche Zukunft im Darts-Sport vor sich. Der Weltmeister wird ganz euphorisch.

Turnier in London

London - Luke Littler hielt die Miniatur-Version der Weltmeister-Trophäe in den Händen und wirkte untröstlich. Das verlorene WM-Finale machte dem 16 Jahre alten Supertalent auf der größten Darts-Bühne der Welt in London mächtig zu schaffen.

„Jedes Spiel davor war gut, aber dieses hat mich geärgert. Glückwunsch an Luke Humphries, er hat es verdient“, sagte Littler nach der 4:7-Niederlage gegen seinen Landsmann. Der junge Engländer hatte mit 4:2 geführt und die Chance auf das 5:2 vergeben. Danach kippte das Spiel.

Lob von Humphries

Der neue Weltmeister und Weltranglistenerste Humphries sprach nach dem Konfettiregen im Alexandra Palace mindestens genauso viel über den Rivalen wie über sich. „Er wird Darts dominieren. Er ist ein unglaublicher Spieler. Er ist ein unglaubliches Talent. Ich musste das heute gewinnen, denn Luke wird in Zukunft viele davon gewinnen, da bin ich sicher“, sagte der 28 Jahre alte Humphries.

Debütant Littler hatte zuvor sechs WM-Spiele nacheinander souverän gewonnen, darunter auch gegen die Ex-Weltmeister Rob Cross (6:2) und Raymond van Barneveld (4:1). Humphries forderte offen, dass Littler einen der acht begehrten Plätze für die Premier League erhalten soll. „Er ist einer der besten Spieler der Welt“, sagte Humphries.

Der glückliche Sieger fügte im TV-Interview bei Sky Sports lobend an: „Luke ist ein unglaubliches Talent. Es geht nicht nur um das Sportliche, sondern auch sein Auftreten. Er hat das alles großartig gemeistert. Sie werden keinen anderen 16-Jährigen finden, der so geerdet ist.“ Der Teenager wird von Rekord-Weltmeister Phil Taylor beraten und geht 2024 erstmals mit einer sogenannten Tourcard bei vielen wichtigen Turnieren an den Start.