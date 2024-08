Estacion de Montaña de Manzaneda - Im Kampf um das Rote Trikot bei der Spanien-Rundfahrt haben die Favoriten auf einen weiteren Schlagabtausch verzichtet. Den Tagessieg auf der zwölften Etappe holte sich unterdessen der Spanier Pablo Castrillo, der sich nach 137,5 Kilometern von Ourense Termal nach Estacion de Montaña de Manzaneda in einer zehnköpfigen Ausreißergruppe vor dem Briten Max Poole durchsetzte.

Die Favoriten auf den Gesamtsieg erreichten mit einem Rückstand von 6:29 Minuten das Ziel. Damit bleibt der Australier Ben O'Connor weiter in Führung. Sein Vorsprung auf den dreimaligen Gesamtsieger Primoz Roglic vom deutschen Red-Bull-Team beträgt 3:16 Minuten.

Am Freitag wartet nach 176 Kilometern eine Bergankunft der ersten Kategorie in Puerto de Ancares, womit sich eine weitere Chance für Roglic bietet. Die Vuelta endet am 8. September in Madrid.