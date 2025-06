Biederitz (ihe). Der SV Eiche 05 Biederitz hat am Sonnabend in der Handball-Verbandsliga das Derby gegen den Möckeraner TV vor 120 Zuschauern mit 39:35 (19:17) gewonnen. Rene Schnetter (Biederitz) mit zehn und Thomas Fechner (Möckern) mit zwölf Toren waren die besten Schützen ihrer Teams in einer gutklassigen und recht fairen Begegnung.

Zwar legten die Gastgeber auf 2:0 vor, doch in der Folge riss der Gast die Partie an sich. Matthias Walter (2) und Thomas Fechner (2) warfen ein 4:2 heraus. Nach dem Ausgleich des SVE zum 4:4 gingen die Gäste stets in Front und überzeugten in dieser Phase spielerisch. Eiche war um Ordnung im Angriff bemüht, doch stellte die sich erst im Laufe des Spiels ein. Lohn war nach dem 8:8 durch Matthias Delius eine 10:8-Führung. Doch der MTV verlor nicht die Ruhe und glich durch Benny Weigel und Tobias Kremser zum 11:11 aus. Bis zum 16:16 (26.) liefen die Einheimischen wieder einem Rückstand hinterher. Die Schlussminuten der ersten Hälfte gingen an die Biederitzer, die durch Sören Große, Rene Schnetter und Christopher Pflug zum 19:17 trafen.

Den zweiten Durchgang eröffnete Rene Schnetter mit dem 20:17. Die Biederitzer bestimmten nun die Partie, mussten aber stets auf der Hut sein, da die Gäste nie zurücksteckten. Vor allem der Möckeraner Neuzugang Thomas Fechner, er machte sein bisher bestes Spiel im MTV-Trikot, sorgte aus dem Rückraum stets für Gefahr und setzte seine Nebenleute gekonnt in Szene. Nach einer Dreiviertelstunde (28:24) war die Frage nach dem Sieger noch nicht beantwortet. Christopher Pflug gelang mit dem 29:24 die erstmalige Fünf-Tore-Führung, doch der MTV war durch Ronny Binias und Thomas Fechner schnell zurück. In der 52. Minute hatten die Möckeraner beim 34:32 den Rückstand wiederholt auf nur zwei Treffer minimiert. Doch ein Doppelschlag innerhalb von zehn Sekunden durch Christopher Pflug und Eric Peters zum 36:32 sollten dann für die Vorentscheidung sorgen.

Nach dem zehnten Treffer von Thomas Fechner zum 36:33 machten Sören Große und Alexander Enke mit dem 38:33 alles klar. Die Möckeraner Auszeit war ebensowenig spiel- entscheidend wie die Roten Karten für die MTV-Akteure Florian Gottschalk und Matthias Germer. Den letzten Biederitzer Treffer erzielte Eric Peters zum 39:34. Thomas Fechner stellte mit seinem zwölften Tor den 39:35-Endstand her, was der ersten Saisonniederlage der Möckeraner gleichkam.

"In erster Linie bin ich über den Sieg erfreut. Gegen dieses gefestigte Möckeraner Team konnte man aber nie von einer Vorentscheidung sprechen. Es war ein kampfbetontes, aber nie unfaires Derby, das wir verdient gewonnen haben", meinte Eiche-Coach Marco Schmidt, der den im Urlaub befindlichen Stefan Quensell vertrat.

Ähnlich sah es auch Gästetrainer Hartmut Loth: "In den ersten 30 Minuten haben wir einen höheren Vorsprung vergeben. Zudem gab es bei uns Probleme im Überzahlspiel, wo wir selbst Tore kassiert haben, und bei der Abstimmung zwischen Deckung und Torhüter."

SV Eiche Biederitz: Platte, Tümler – Enke (9), Pflug (3), Wolff, Delius (2), Peters (2), Schnetter (10/4), Große (6), Hebestreit, Freistedt, Nowatschek, Blumberg (6), Werkmeister (1)

Möckeraner TV: Schäfer – Kremser (4), Walter (4), Hennig (1), Binias (4), Germer, M. Holm, Fechner (12), S. Holm (2), Steffen, Weigel (5), Gottschalk, Ehret (3), Krotki

Zeitstrafen: SVE 6, MTV 8 Rote Karten: SVE (Nowatschek), MTV (Walter, Germer, Gottschalk) Siebenmeter: SVE 6/4, MTV 1/0