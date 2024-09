Die Stiftung Deutsche Sporthilfe schüttet Prämien in Höhe von 660.000 Euro an die Medaillengewinner und Gewinnerinnen aus.

Frankfurt/Main - Die Stiftung Deutsche Sporthilfe wird insgesamt 700.000 Euro an die Medaillengewinner bei den gerade in Paris zu Ende gegangenen Paralympics auszahlen. Das teilte die Stiftung in Frankfurt am Main mit. Demnach bekommen Paralympics-Gewinner wie die Olympiasieger eine Prämie von 20.000 Euro. Silbermedaillen-Gewinner werden mit 15.000 Euro, Bronzemedaillen-Träger mit 10.000 Euro honoriert.

Das positive Auftreten der Sportler und Sportlerinnen habe viele Menschen im Land inspiriert. Sie hätten in besonderer Weise gezeigt, dass sie sich von Einschränkungen nicht unterkriegen ließen, sondern tagtäglich Beeindruckendes leisten würden, sagte der Sporthilfe-Vorstandsvorsitzende Thomas Berlemann. „Sie sind Vorbilder für uns alle. Als Sporthilfe freut es uns deshalb sehr, den Medaillengewinnern und Gewinnerinnen über die Prämien unsere Wertschätzung für ihre Leistungen zu zeigen.“

Die 148 deutschen Athleten hatten bei den Wettbewerben in Paris insgesamt 49 Medaillen gewonnen - zehnmal Gold, 14 Mal Silber und 25 Mal Bronze. Die Sporthilfe zahlt für Erfolge bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris insgesamt rund 2,3 Millionen Euro aus. Finanziell belohnt werden bei den Paralympics auch die unmittelbaren Wettkampf-Begleiter der Medaillengewinner.