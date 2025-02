Die Stiftung Deutsche Sporthilfe investiert in diesem Jahr eine Millionensumme in ein neues Talente-Team - in der Hoffnung, dass deutsche Athleten bei Großereignissen besser abschneiden.

Frankfurt/Main - Die Stiftung Deutsche Sporthilfe will mit einem Jahresbudget von knapp 9,5 Millionen Euro ein neu gegründetes Talente-Team fördern. Seit Januar gehören mehr als 700 Talente aus den Nachwuchsbundeskadern von zwölf Sommer-Sportarten sowie auch aus dem Para-Sport zu dem Team, wie die Sporthilfe mitteilte.

„Sie erhalten damit bereits im Nachwuchsbereich eine finanzielle Förderung, neu etabliert wurde zudem im Talent-Team eine Studiums- und Ausbildungsförderung“, hieß es. Zu den Sportarten gehören unter anderem Basketball, Hockey, Judo, Ringen, Tischtennis, Turnen und Volleyball.

Weitere Sportarten sollen folgen

Demnächst sollen zehn weitere Sommer-Sportarten in das Talente-Team aufgenommen werden, darunter Gewichtheben, Radsport und Rudern. Der Wintersport folgt ab Mai, um alle Athletinnen und Athleten vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im kommenden Jahr in der neuen Fördersystematik zu unterstützen, wie es hieß. Die konkreten Fördermaßnahmen werden den Angaben zufolge jeweils vom Sporthilfe-Gutachterausschuss in seinen monatlichen Sitzungen beschlossen.

Das Talente-Team ist Teil einer neuen Förderstruktur der Sporthilfe, die damit die Weichen für ein besseres Abschneiden der deutschen Sportlerinnen und Sportler bei Großereignissen stellen will.