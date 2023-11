Sportpresseball in Frankfurt

Die deutschen Basketball-Weltmeister wurden beim Sportpresseball in Frankfurt geehrt.

Frankfurt/Main - Für ihren mitreißenden Gewinn des WM-Titels ist die deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit dem Pegasos-Preis in der Kategorie „Sportler mit Herz“ geehrt worden.

„Wir haben gezeigt, was Spieler, was ein Team erreichen kann“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert bei der Preisverleihung beim 41. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt.

Das deutsche Team hatte bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Asien zum ersten Mal den Titel gewonnen. Ob es sein Leben verändert hat? „Nicht wirklich, ich lebe immer noch in Hagen“, sagte der 64-Jährige Herbert und lachte. „Eine der besten Entscheidungen, die ich vor zwei Jahren getroffen habe, war Dennis Schröder zum Kapitän zu machen. Er hat sich dem angenommen, er liebt es, für sein Land zu spielen, es ist eine Ehre für ihn“, sagte Herbert über den Starspieler.

In einer Videobotschaft bedankte sich auch Schröder. „Ich freue mich sehr, dass wir den Preis bekommen haben“, sagte er. „Es ist eine Riesen-Ehre für uns, dass wir Deutschland repräsentieren dürfen, den Adler auf der Brust zu tragen.“