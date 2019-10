Der Basketball-Bundesligist Syntainics MBC aus Sachsen-Anhalt hat eine Grußbotschaft von Hollywood-Star Charlie Sheen erkauft.

Weißenfels (dpa) l Ein Klick, eine Überweisung und schon wirbt Hollywood-Star Charlie Sheen für den Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC Weißenfels. Das Video von Sheen hat laut MBC-Marketingleiter Stefan Schedler nur "einen niedrigen vierstelligen Betrag" gekostet. Das berichtet der MDR. Der Erstligist hatte somit für sein Heimspiel am 24. November in der Arena Leipzig gegen Bayern München geworben.

Hinter dem Clip steht laut Sport1 ein relativ neues Geschäftmodell: Eine 2017 gegründete Firma (Cameo) bietet per Mausklick im Internet Videos von Prominenten wie Sportstars, Schauspieler oder Rapper an. Diesen werben dann für ein Event oder für eine Kampagne.

Der "Two and a half Men"-Schauspieler Sheen drehte für das MBC-Spiel einen 50 Sekunden langen Clip. "Wie geht's Euch? Hier ist Charlie Sheen. Und ich helfe, das BBL-Spiel zwischen dem Syntainics MBC und Bayern München zu organisieren", sagte Sheen in dem Einspieler.