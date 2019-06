Adam Deines nutzte die Chance auf einen WM-Fight im Halbschwergewicht nicht und verlor in Macau den Ausscheidungskampf gegen Fanlong Meng.

Magdeburg/Macau l Adam Deines kassierte in China die erste Niederlage seiner Profi-Karriere. Und die war doppelt bitter. Denn für den Halbschwergewichtler aus dem SES-Boxstall ist damit der große WM-Traum bei der IBF erst einmal geplatzt. Der 28-Jährige verlor in Macau den Ausscheidungskampf gegen Fanlong Meng klar nach Punkten mit 110:116, 111:115 und 109:117. Nun darf der Chinese den aktuellen IBF-Weltmeister Artur Beterbiev herausfordern.

Deines begann zu passiv

Kurz nach 16 Uhr deutscher Zeit ertönte der erste Gong und beide Boxer belauerten sich erst einmal drei Minuten lang. In den nächsten beiden Runden war Deines aber viel zu passiv. "Weiter, weiter, das ist zu wenig, Dicker", rief Trainer Dirk Dzemski aus der Ecke eher vergeblich rein. In Runde vier wurde es besser. Für Dzemski war das aber immer noch zu wenig. "Mach ihm Stress", forderte er seinen Schützling auf.

Zur "Halbzeit", also nach sechs Runden, lag Deines nach Punkten deutlich zurück. Der Chinese nutze seine zehn Zentimeter größere Reichweite clever aus und ließ kaum etwas zu. Und wenn Deines doch mal einen Treffer landen konnte, setzte er nicht richtig nach. Der Kampfverlauf war auch im Gesicht von SES-Promoter Ulf Steinforth deutlich abzulesen.

Meng in Runde acht am Boden

Vor der achten Runde war klar, dass Deines hier nur noch durch K.o. gewinnen kann. Und der SES-Boxer legte endlich los, schickte Meng nach knapp zwei Minuten mit einer harten Linken zu Boden. Doch der Chinese erholte sich schnell und lag nach zehn Runden bei den Punktrichtern weiter vorn. Und von Deines kam in den letzten zwei Runden einfach zu wenig. Weil er in der zwölften Runde ein Kommando des Ringrichters nicht sofort befolgte, gab es sogar noch einen Punkt Abzug.

Deines enttäuscht

"Ich wusste dass es nach Punkten schwer wird und ich ihn K.o. schlagen muss. Leider hat es nicht geklappt. Nachdem ich ihn in der achten Runde am Boden hatte, wollte ich nachsetzen, war aber zu müde", erklärte Deines nach dem Kampf enttäuscht. Und für SES-Promoter Ulf Steinforth hat Deines "in den ersten sieben Runden den Kampf verschenkt und nach dem Niederschlag in der achten Runde den Sack zumachen müssen."