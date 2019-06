Der große Traum von Tom Schwarz im Duell mit Tyson Fury war kurz vor Ende der 2. Runde durch K.o. beendet.

Las Vegas/Magdeburg l Noch fünf Sekunden waren es bis zur zweiten Ringpause. Aber Tom Schwarz hatte im Duell mit Tyson Fury viele schwere Hände nehmen müssen, so dass Ringrichter Kenny Bayless den Schwergewichtskampf vorzeitig abbrach.

Eingelaufen war Schulz zum Song "One Love" von Bob Marley. Und dazu trug er einen Mantel mit Versace-Muster. Doch Tyson Fury stahl ihm da schon die Show. Der Engländer kam in einem Anzug mit den amerikanischen Farben zur Musik "Living in America" einmarschiert.

K.o. in Runde zwei

Fury übernahm von Beginn an das Kommando, deckte Schwarz sofort mit Schlägen ein. Der Magdeburger musste fast ausschließlich die Hände in der Deckung halten. Als er in der zweiten Runde mutiger wurde und selbst Schläge setzen wollte, pendelte Fury die ganz cool mit seinem Körper aus. Selbst hatte Fury die Auslage gewechselt und Schwarz damit vor weitere Probleme gestellt. Und nachdem der SES-Kämpfer zu Boden musste und aus der Nase blutete, war der Kampf vorzeitig entschieden. Der 25-Jährige wollte zwar noch weiter kämpfen, aber das hatte keinen Sinn.

Promis am Ring

Wenn in Las Vegas geboxt wird, geben sich natürlich auch viele Promis die Ehre. So saßen unter anderem Ex-Basketball-Star Shaquille O’Neal und Ex-Box-Schwergewichtsweltmeister Evander Holyfield am Ring.

Ehre für Axel Schulz

Vor 24 Jahren hatte Axel Schulz ebenfalls im MGM Grand von Las Vegas gekämpft und wurde im Duell mit George Foreman eher betrogen. Als Entschuldigung dafür bekam Schulz am Rande des Schwarz-Kampfes von der IBF einen Ehrengürtel überreicht.