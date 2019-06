Noch wenige Stunden bis zum großen Kampf. Gegen 4.30 Uhr klettert Tom Schwarz in Las Vegas gegen Tyon Fury in den Ring.

Las Vegas/Magdeburg l Show machen kann Tom Schwarz auch - und hatte sich für seinen Einmarsch zum Wiegen ins MGM Grand Hotel etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zusammen mit seiner Verlobten Tessa, seinem Trainer und Betreuerstab und zahlreichen angereisten Fans kam der SES-Schwergewichtler in einer 80-Mann-Gruppe ins Hotel. Da staunte sogar sein Gegner Tyson Fury, gegen den Schwarz in der Nacht zum Sonntag (gegen 4.40 Uhr live im MDR) in den Ring klettert.

Nachdem beide hinter den Kulissen zum Spaß auch mal kurz rangelten und mit Stühlen auf sich los gehen wollten, ließ sich Schwarz auch beim offiziellen Wiegen vom exzentrischen Engländer nicht in den Schatten stellen. Fast schon provozierend packte Schwarz im da Snickers aus und schob sie sich in den Mund. So frech will der 25-jährige Magdeburger heute Nacht auch Tyson Fury verputzen. Der brachte übrigens stolze 119 Kilo auf die Waage. Bei Schwarz wurden 111,1 Kilo gemessen.

Kein WM-Kampf

Vom Tisch ist inzwischen das Gerücht, dass Schwarz und Fury sogar um einen vakanten Gürtel des Weltverbandes WBO boxen werden. Den hatte sich Anfang Juni der US-Amerikaner Andy Ruiz durch seinen Sensationssieg gegen Anthony Joshua geholt. Weil der Boxer mit mexikanischen Wurzeln aber statt einer Pflichtverteidigung des Gürtels erst einmal den Rückkampf gegen Joshua bestreiten will, soll laut Fury die WBO überlegt haben, ihm den Titel abzuerkennen.

Dass die Pflicht vor der Kür geht, hatte Fury nach seinem Sieg gegen Wladimir Klitschko selbst zu spüren und damals den Titel der IBF aberkannt bekommen, weil er erst einmal ein zweites Duell mit Klitschko wollte. Aktuell soll Ruiz dafür aber nicht bestraft. WBO-Präsident Franciso "Paco" Valcarcel kündigte dafür schon ein Pressekonferenz in der nächsten Woche an und will da Einzelheiten zu diesem Thema bekannt geben.