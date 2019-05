Adam Deines kann sich heute einen großen Traum erfüllen. In Macau boxt er gegen den Chinesen Fanlong Meng um das Ticket für einen WM-Kampf.

Magdeburg l Auf diesen Tag hat Adam Deines lange gewartet. In Macau bekommt der SES-Boxer die große Chance auf einen WM-Kampf im IBF-Halbschwergewicht. Dafür muss er heute (15.30 Uhr deutscher Zeit, MDR-Livestream) den Chinesen Fanlong Meng schlagen.

Ring steht im Hotel

Mit den Fans im Rücken hat Meng im Grand Garden Theater des Wynn Palace Hotels natürlich einen Vorteil. „Ich muss deshalb viel in Bewegung sein und klare Treffer setzen“, weiß Deines. Da in Macau parallel die IBF-Convention stattfindet, muss der 28-Jährige sicher wenig Sorgen vor einem strittigen Punkturteil haben.

Meng acht Zentimeter größer

Entscheidend wird für Deines vielmehr sein, den Größenunterschied auszugleichen. Meng ist mit 1,88 Meter ein echter Riese in seiner Gewichtsklasse. Deines ist acht Zentimeter kleiner, konnte aber mit 79 Kilo hundert Gramm mehr auf die Waage bringen als sein 31 Jahre alter Gegner.

Im Sparring hat Deines viel mit Igor Mikhalkin (1,85 Meter groß), der zuletzt sogar mit Sergej Kovalev im Ring stand, gearbeitet. Deines: „Das lief ganz gut. Ich hatte ihn weitestgehend unter Kontrolle. Das macht Mut. Und von Fanlong Meng habe ich auch genug Videos gesehen. Ich weiß, was da auf mich zukommt.“

Lange Wartezeit

Meng hat bisher alle 14 Profikämpfe gewonnen, neun davon durch K.o. Deines steht bei 17 Siegen (acht K.o.) und einem Unentschieden in 18 Kämpfen. Seinen letzten Kampf bestritt Deines Anfang März im Magdeburger Maritim-Hotel und gewann gegen den Ungarn Zoltan Sera durch K.o. in Runde drei. Deines: „Richtig gefordert wurde ich da aber nicht. Deshalb war mein letzter richtiger Fight eigentlich im letzten September.“

Deines begeistert von Macau

Wenn man in Macau boxt, muss man natürlich auch die Sonderverwaltungszone am südchinesischen Meer mit den vielen Casinos und Einkaufszentren erkunden. „Schon die Anreise mit der Fähre von Hongkong aus war spektakulär. Hätte auch nie gedacht, dass Macau so riesig ist. Und teuer. Beim Essen bist du umgerechnet mit 50 Euro pro Kopf dabei. Und hier sind alle auch sehr spielverrückt“, schildert Deines seine Eindrücke außerhalb vom Training.