Am 18. Juli veranstaltet SES auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark den nächsten Boxabend. Hauptkämpfer ist Agit Kabayel.

Magdeburg l Vor genau einem Jahr saß Ulf Steinforth in Las Vegas und war mit seinem SES-Boxstall in den Schlagzeilen des US-Sports. Tom Schwarz hatte nach deutscher Zeit in der Nacht vom 15. zum 16. Juni gegen Tyson Fury geboxt. Trotz der klaren Niederlage durch K.o. in Runde zwei öffneten sich für Steinforth neue Türen.

Fast 16 Monate Pause

Eine davon bescherte Agit Kabayel den TV-Deal mit ESPN. Und weil in der Corona-Krise fast alle Box-Ringe dieser Welt immer noch leer stehen, kann Kabayel im ersten Auftritt beim größten US-Sportsender auch richtig gute Quote machen. Der SES-Schwergewichtler steigt am 18. Juli auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark in den Ring und meldet sich damit nach rund 16-monatiger Kampfpause zurück. Sein Gegner steht aber noch nicht fest.

Open-Air bringt Vorteile

„Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um unseren Sportlern wieder Kämpfe zu ermöglichen und sich in den Ranglisten zu behaupten“, erklärt Steinforth, der mit seinem SES-Team in den letzten Wochen fleißig dafür gearbeitet hat. Regelmäßige Abstimmungen mit den Behörden und ständige Aktualisierungen des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes unter Mithilfe eines hochkarätigen Expertenteams waren nötig, um die Genehmigung für diese Open-Air-Veranstaltung zu bekommen. Steinforth: „Dass wir unter freiem Himmel boxen, erleichtert da auch einiges.“

Hoffnung auf Zuschauer am Ring

Die Abstandsregelungen und andere Vorschriften bezüglich der Corona-Pandemie müssen trotzdem eingehalten werden. Steinforth: „Es gibt am Kampfabend auch verschiedene Bereiche, um klare Abgrenzungen zu haben.“ Während SES berechtigt darauf hoffen kann, dass neben ESPN und dem MDR (überträgt ab 22.35 Uhr) auch in anderen Teilen der Welt dieser Boxabend verfolgt wird, ist noch völlig offen, ob Fans direkt im Elbauenpark dabei sein können.

Steinforth: „Ab 1. Juli sind Veranstaltungen mit bis zu 250 Leuten erlaubt. Wenn man die Kämpfer, Trainer und Offiziellen abzieht, wären rund 200 Zuschauer erlaubt. Da sich in der aktuellen Situation fast täglich etwas verändert, sind vielleicht sogar mehr Zuschauer möglich. Aber das entscheiden natürlich allein die Behörden.“

Unabhängig davon soll es für den Magdeburger Boxstall ein erster Schritt zurück in die Normalität sein. Steinforth: „Dafür haben wir uns ein bisschen was von der Fußball-Bundesliga abgeschaut. Auch der Kampfabend des Agon-Boxstalls am vergangenen Freitag in Berlin war ein wichtiges Signal.“

Kabayel kennt die Seebühne

Für Kabayel, der bisher alle seine 19 Kämpfe gewann, soll es ein Neuanfang sein. Der 27-Jährige boxte letztmals im März 2019 und hat Ende des vergangenen Jahres sogar seinen Europameistertitel freiwillig niedergelegt, weil er aufgrund des ESPN-Deals bei den nötigen Pflichtverteidigungen eingeschränkt ist. Und die Seebühne mit der teilüberdachten Bühne ist Kabayel auch nicht neu. Dort gewann er im Juni 2016 gegen Christian Lewandowski mit K.o. in Runde sieben.