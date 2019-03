Bahnt sich da ein echter Box-Hammer an? Tom Schwarz soll im Juni in Las Vegas gegen Tyson Fury boxen.

Magdeburg l Nach „Las Vegas" in Magdeburg könnte auf Tom Schwarz bald das richtige Las Vegas warten. Nachdem der 24-Jährige beim Kampfabend im Magdeburger Hotel Maritim seinen dritten Kampf in Folge mit K.o. vorzeitig beendete, wartet möglicherweise jetzt ein absoluter Hammerkampf. Laut US-Medien soll der SES-Schwergewichtler am 16. Juni in Las Vegas gegen Tyson Fury boxen.

Der Ex-Weltmeister hat mit ESPN einen hochdotierten TV-Vertrag abgeschlossen. Weil aber auch die anderen zwei Schwergewichtsgrößen Anthony Joshua und Deoton Wilder lukrative TV-Verträge in der Tasche haben, geht keiner das Risiko eines direkten Duells ein. Aber jeder braucht Kämpfe gegen Gegner aus dem vorderen Bereich der Ranglisten. Und Schwarz ist dafür ein idealer Mann. Er ist WBO-Interconti-Champ und hat von seinen bisher 24 Kämpfen 16 vorzeitig gewonnen. So eine Visitenkarte kommt in den USA gut an.