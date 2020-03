Kommt der Trainer-Champion im Galopprennsport 2020 aus Sachsen-Anhalt? Wenn es nach Frank Fuhrmann aus Möser geht, ja!

Magdeburg/Möser l Wer wie Frank Fuhrmann derzeit 60 (!) Rennpferde – so viel wie noch nie – in seinen Boxen hat, braucht vor allem eins: Platz. Der ist auf seinem gepachteten Gelände nahe Möser allemal gegeben. 1500 Quadratmeter umfasst allein das Areal auf dem Hof, dahinter folgt eine Ackerfläche von weiteren 17 Hektar.

Er, Ehefrau Alin, Tochter Finja (11) sowie acht Angestellte, davon drei Lehrlinge, sorgen für einen reibungslosen Ablauf. „Es geht nur gemeinsam und im Team. Davon profitieren auch die Pferde, die hier bestens betreut werden, die nötige Ruhe haben und hochwertiges Futter erhalten“, betont Alin Fuhrmann. „Nur so gelingt es, sie bei den Rennen optimal an den Start zu bringen“, ergänzt der Coach, der nach eigenen Angaben täglich mit den Pferden trainiert. Wie viele davon ihm selbst beziehungsweise den verschiedenen Rennställen/Besitzergemeinschaften gehören, will er nicht verraten. Nur so viel: Der derzeit recht erfolgreiche Rennstall „Blue Sky“ ist im Familienbesitz.

Karibik-Urlaub ist nicht drin

Entbehrungen nehmen die Fuhrmanns dabei gerne in Kauf. So wäre beispielsweise ein dreiwöchiger Karibik-Urlaub unmöglich. „Nicht mal für eine Woche“, lacht Frank Fuhrmann. „Ich kenne ihn seit 30 Jahren. Die Pferde sind sein Leben“, weiß seine Frau. Gerade an Renntagen werden die Nächte verdammt kurz. „Aufstehen um 2 Uhr, Pferdeverladen um 3 Uhr, Abfahrt um 4 Uhr. Dadurch, dass die Veranstalter manchmal schon mittags beginnen, hat man noch weniger Schlaf“, erzählt der 58-Jährige, der ein absoluter Anhänger von irischen Vierbeinern ist.

Bilder Der größte Transporter bietet acht Vierbeinern Platz. Foto: Eroll Popova



Mehrmals im Jahr besucht er die grüne Insel und wird dort meistens fündig. Hauptgründe sind für ihn die Qualität und der Preis. Ab 800 Pfund aufwärts (etwa 910 Euro) kostet laut Fuhrmann ein irisches Pferd, in Deutschland ist es deutlich mehr. „Ich weiß, dass das bei deutschen Züchtern nicht gerne gesehen wird, aber damit kann und muss ich leben“, sagt er.

Über 100 Tiere auf dem Hof

So tauchen in den Siegerlisten immer wieder Pferdenamen mit dem Kürzel „IRE“ für Irland auf. Ob „Rollicking“, „Sunbright“, „Isle of Shadows“ oder „Gainsborough“ – sie alle liefen in diesem Jahr in Mülheim und vor allem Dortmund schon als Erste durchs Ziel. Besonders Mitte Februar sahnte der gebürtige Burger dort richtig ab, gewann gleich dreimal, wurde noch zweimal Zweiter und einmal Dritter. Hervorheben oder zum Favoriten erklären will er aber keines von ihnen. Auch, damit die Konkurrenz nicht unnötig aufmerksam wird.

Was nicht unerwähnt bleiben sollte: Die Pferde spielen auf dem Hof zwar die Hauptrolle, aber sie sind längst nicht alleine. So gibt es auch Nymphensittiche, Hühner, Hunde, Kaninchen, Tauben und Rinder.

Umgeben von "Wald, Wiesen und Wölfen"

„Insgesamt sind es locker mehr als 100 Tiere“, so der „Chef“, der vor vier Jahren von Niegripp nach Möser zog und sich in der Einsamkeit pudelwohl fühlt. Ein Großstadtmensch hätte vermutlich seine Probleme, Fuhrmann nicht, er schmunzelt: „Ich sage immer: Wenn man sich umschaut, sind wir hier eigentlich nur von drei Dingen umgeben – Wald, Wiesen und Wölfen.“

Der Plan, in diesem Jahr um den Champion-Titel zu kämpfen, reifte im vergangenen Jahr, als Fuhrmann mit 32 Siegen Vierter wurde (es gewann Henk Grewe aus Köln/73). „Diesmal möchte ich versuchen, ganz vorne zu landen, habe deswegen von Oktober 2019 bis Februar auch rund 20 weitere Pferde angeschafft. Wenn es allerdings nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter“, verspürt er bei sich und von außen keinen Druck.

Coronavirus stoppt Saisonstart

Es wäre jedoch die Krönung seiner bisherigen Laufbahn, zumal er gerade sein zwanzigjähriges Jubiläum feiert. „An 2001 erinnere ich mich noch genau. Mein erstes Rennpferd hieß ,Sun les Pick‘. Los ging es aber bereits viel früher. Dadurch, dass mein Vater Werner einen Fuhrbetrieb hatte, Schausteller und Pferdehändler war, bin ich da quasi reingeboren. Mit fünf Jahren hatte ich damals mein erstes Pony – Lotte.“

Zurück zur Gegenwart, wo das Coronavirus auch um den Galopprennsport keinen Bogen macht. So wurden vom Dachverband unter Federführung von Präsident Michael Vesper gestern alle Renntage bis Anfang Mai in Deutschland abgesagt. In Magdeburg fällt der Saisonstart, der eigentlich für den 25. April geplant war, somit aus. Fuhrmann bedauert das sehr: „Das ist für mich immer wie ein Heimspiel. Auch wegen der Grasbahn. Die mitunter tiefen Sandbahnen liegen meinen Pferden nicht.“

Lob vom Magdeburger Rennverein

Große Stücke hält Fuhrmann dabei auf Vereins-Präsident Heinz Baltus, „weil er maßgeblich dazu beigetragen hat, den Renn-Verein zu dem zu machen, was er heute ist“. Der Club-Chef spart ebenfalls nicht mit Lob: „Frank Fuhrmann ist einerseits ein treuer Wegbegleiter. Es läuft sozusagen Hand in Hand. Wir sind froh, dass wir ihn haben und umgekehrt. Andererseits ist er für mich ein Phänomen, weil es ihm unter relativ einfachen Bedingungen immer wieder gelingt, seine Pferde in tolle Form zu bringen.“