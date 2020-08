Die Kanuten des SC Magdeburg haben bei den deutschen Meisterschaften im Kampf um Medaillen mitgemischt.

Duisburg l Michael Müller hatte nur noch weniger Meter bis zum Ziel, als die Arme immer schwerer wurden und die Luft immer dünner. Die Konkurrenz zog auf wie ein schweres Gewitter, das von Unheil kündet. Doch Müller rettete mit dem letzten Schlag seinen Bronzeplatz bei den deutschen Meisterschaften am Sonnabend in Duisburg. Ebenso wie Moritz Florstedt: Der Kajak-Fahrer kam im olympischen Sprint ebenfalls auf Platz drei.

C 1 über 1000 Meter

Michael Müller biss die Zähne zusammen, doch seine Frequenz konnte er nicht halten, sein Paddelschlag wurde immer sanfter. Wenige Meter vor dem Ziel rauschte erst der Potsdamer Sebastian Brendel an den 27-Jährigen vom SC Magdeburg vorbei, dann zündete auch noch der Berliner Moritz Adam den Turbo, lag mit Müller plötzlich auf gleicher Höhe.

Zielfahrt im Canadier-Einer nach 1000 Metern und zugleich Schock: Die ersten Zeiten bedeuteten nur Blech für den Magdeburger, um neun Tausendstelsekunden hätte er demnach Edelmetall verpasst. Doch nach dem korrigierten Ergebnis herrschte nicht nur bei Müller großes Aufatmen: Mit 4:03,663 Minuten teilte er sich den Bronzeplatz mit Adam. "Das hat er sich mehr als verdient", sagte Müllers Trainer Detlef Hummelt, der von seinen Schützlingen in jedem der drei Titel-Rennen in Duisburg eine Medaille gefordert hatte.

Zum Titel auf der olympischen Strecke fuhr der von Beginn an dominierende Conrad-Robin Scheibner (Berlin) in 3:57,278 Minuten. Sein Vorsprung war riesig: Brendel folgte mit 5,549 Sekunden Rückstand. Felix Gebhardt vom SCM erreichte in 4:07,493 Minuten den sechsten Platz, Yul Oeltze wurde Neunter (4:26,093). Der 26-Jährige hat sich danach wegen anhaltender Rückenprobleme für alle weiteren Rennen bei der Meisterschaft abgemeldet.

K 1 über 1000 Meter

Zum Einzug in den Endlauf hat es für Moritz Florstedt nicht gereicht. Der Magdeburger belegte letztlich den elften Platz. In 3:44,054 Minuten erreichte er im Kajak-Einer über 1000 Meter den zweiten Rang im B-Finale. Deutscher Meister wurde der 21-jährige Jacob Schopf in 3:31,738 Minuten und mit einem überaus klaren Vorsprung auf seinen K2-Partner Max Hoff (3:34,662).

K 1 über 200 Meter

Das weiße Basecap über den Kopf gezogen, vor dem Start noch ein Blick nach links und rechts: Ab ging die Kajakpost bei Moritz Florstedt. Sein großes Vorbild, Roland Rauhe aus Potsdam, hatte sich schnell abgesetzt und den Titel letztlich in 35,436 Sekunden gewonnen. Der 18-jährige Florstedt sicherte sich bei seiner ersten Elite-Meisterschaft in 36,493 und mit 0,021 Sekunden Vorsprung auf Timo Haseleu (Potsdam) die Bronzemedaille. Und ließ solch Weltklasse-Athleten wie Max Lemke (Potsdam) und Tom Liebscher (Dresden) hinter sich. Trainer Mark Zabel fiel dazu ein Wort ein: "Stark!"

Bei den Frauen war Jule Hake nicht zu schlagen: In 41,903 Sekunden sicherte sich die U-23-Weltmeisterin über die 1000 Meter diesmal über den kürzesten Sprint den nationalen Titel. Beste Magdeburgerin wurde Julia Hergert, die in 43,193 Sekunden den sechsten Platz belegte. Jasmin Fritz erreichte den achten Rang (43,685).

C 1 über 200 Meter

Im Canadier der Frauen nichts Neues: Lisa Jahn hat mit deutlichem Vorsprung die Konkurrenz auf die Plätze verwiesen und ist zum deutschen Meistertitel gerauscht. In 47,243 Sekunden setzte sie sich mit zwei Sekunden vor Annika Loske aus Potsdam durch. Vanessa Silbermann vom SC Magdeburg kam auf den fünften Platz (50,909).

Doppelte Magdeburger Power im Finale der Männer, zu einer Medaille hat es nicht gereicht: Felix Gebhardt verpasste als Vierter in 42,004 Sekunden Bronze um 0,82 Sekunden. Nick Dörband belegte den fünften Rang (42,977). Es gewann Peter Kretschmer aus Leipzig (40,762).