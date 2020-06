Anna Wierig wirft sich von Wettkampf zu Wettkampf an die 60 Meter heran – heute in Potsdam. Foto: imago-images

Anna Wierig, Diskuswerferin vom SCM, will auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen vor allem ein technisches Manko abstellen.

Magdeburg l Anna und Martin Wierig sind erst seit Januar verheiratet, aber sie machen bereits „voll das Rentnerding“, sagt die Dame des Hauses lachend. Dazu gehört zum Beispiel: „Wir gehen unheimlich gerne spazieren.“ Mit Carlo, dem Labrador. Die Corona-Pandemie hatte für die Eheleute also auch etwas Gutes: Sie hatten Zeit füreinander. Etwas, was seit vergangener Woche allerdings weniger und deshalb umso wertvoller geworden ist.

Denn weil nun tatsächlich die deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik am 8./9. August in Braunschweig ausgetragen werden, hat sich auch der Umfang ihrer Einheiten geändert. Statt einmal beschäftigen sich die Werfer des SC Magdeburg nun zweimal täglich mit der Scheibe und ihrer Weite. Anna Wierig freut sich auf die Titelkämpfe: „Sie sind unser Saisonhöhepunkt, dort haben wir die Chance, uns mit der Konkurrenz zu messen. Das ist schön für uns. Es ist nur schlecht für die Zuschauer“, sagt die 27-Jährige. Zuschauer wird es nämlich kaum geben, nicht live im Stadion.

Anna Wierig will aber auch ohne das applaudierende Publikum den nächsten Schritt in dieser Saison gehen. Und dieser Schritt soll sie über die 60-Meter-Marke führen. Einen Wettkampf hat sie schon bestritten. Am 27. Mai in Neubrandenburg, wo sie auf 57 Meter kam. „Schlechter geht es nicht“, sagt sie. „Es wäre realistisch gewesen, an diesem Tag 59, 60 Meter zu werfen. Darauf wollte ich aufbauen.“ Nun baut sie auf 57 Meter auf, und schon heute soll die Einstiegsweite ad acta gelegt werden, wenn sie beim nächsten Wettkampf in den Diskusring steigt. Den Leistungsvergleich am Freitag musste sie verletzungsbedingt absagen.

Auch dafür haben sich die Magdeburger zuletzt mit vielen Würfen vorbereitet im Training. Und Anna Wierig hat sich nach jedem Wurf kritisch hinterfragt in Konversation mit ihrem Coach Armin Lemme. Selbst nach einem guten Versuch. Lemme kennt auch ihr Manko: „Du bist oben eben zu schnell“, hat er geurteilt. „Das ist mein größtes Problem“, bestätigt Anna Wierig. „Oben zu schnell, unten zu langsam.“ An einem gewissen Anlaufpunkt müssen die Beine vor den Oberkörper kommen, „damit ich den Diskus weit schleudern kann“. Vor allem im Wettkampf. „Ich hatte es noch nie, dass ich im Training weiter geworfen habe als im Wettkampf.“ Neubrandenburg hat die Regel umgedreht. Und Anna Wierig hofft: Es bleibt eine Ausnahme.

Wiedersehen in Kienbaum

Wie viele Informationen ihr die nächsten Wettkämpfe – denn zwischen Potsdam und Braunschweig wirft sie noch am 18. Juli in Osterode – geben werden, kann weder die Athletin noch ihr Trainer prognostizieren. Zumindest, wenn es um die Konkurrenz geht. „Von den anderen Athletinnen hört man zurzeit nichts“, sagt der Lemme. Außer von der Potsdamerin Kristin Pudenz, die in Neubrandenburg die Ein-Kilo-Scheibe nahe an die 64-Meter-Marke geworfen hat. „Das war schon pfeffrig“, sagt Anna Wierig. Die weiteren Damen werden Lemme und seine Athletin erst im Trainingslager in Kienbaum vom 6. bis 10. Juli sehen.

Aber um die Konkurrenz, und die ist mit Pudenz, Nadine Müller, Shanice Kraft oder Claudine Vita sehr groß in Deutschland, muss sich Anna Wierig auch gar nicht kümmern. Mit der jüngsten Vertragsverlängerung beim SCM bis 31. August 2021 im Rücken gilt der Fokus zunächst ihrer eigenen Leistung. Ihrer Stärke, ihrer Schwäche, ihrer Weite.

„Wir werden uns nach den deutschen Meisterschaften zusammensetzen und den Aufbau für die Olympischen Spiele besprechen“, sagt Anna Wierig. Denn nicht Osterode oder Braunschweig, sondern Tokio ist das große Ziel. Das „Rentnerding“ kommt von allein.