Sportwelt trauert: NFL-Footballer Jaylon Ferguson mit 26 Jahren gestorben

Baltimore/DUR/mad - Erneut schockt ein tragischer Todesfall die Welt des Sports: Jaylon Ferguson ist im Alter von nur 26 Jahren gestorben. Der aufstrebende Footballer machte sich auf der Position des Linbackers einen Namen in der North American Football League (NFL).

Ferguson stand seit 2019 bei den Baltimore Ravens unter Vertrag und absolvierte in den vergangenen drei Spielzeiten knapp 40 Einsätze. Er wurde in der Defense, aber auch in den Special Teams eingesetzt. Der 1,96 Meter große Jaylon Ferguson wurde am 14. Dezember 1995 in Zachary (Lousiana)geboren.

Sein Verein setzte am Mittwoch folgenden Tweet ab: "Wir sind zutiefst traurig über den tragischen Tod von Jaylon Ferguson" (We are profoundly saddened by the tragic passing of Jaylon Ferguson), nachdem zuvor bereits Fergusons Agent Safarrah Lawson die Todesnachricht über Twitter verbreitet hatte.

We are profoundly saddened by the tragic passing of Jaylon Ferguson. pic.twitter.com/ylBvLEzjer — Baltimore Ravens (@Ravens) June 22, 2022

Mit den folgenden emotionalen Worten verabschiedet sich sein Team: "Er war ein freundlicher, respektvoller junger Mann mit einem ansteckenden Lächeln und einer großen Persönlichkeit. Unser tief empfundes Beileid gilt Jaylons Familie und Freunden. Wir trauern um einen viel zu früh verstorbenen Menschen".

Unklar ist bisher, was zum Tod des jungen Profisportlers geführt hat.