La Baule - Deutschlands Springreiter haben auch beim zweiten Höhepunkt des Nations-Cup-Turniers im französischen La Baule enttäuscht.

Keines der drei Paare im Großen Preis erreichte das Stechen. Gerrit Nieberg aus Sendenhorst kam mit Ben nur auf Rang 17 und war damit noch bester deutscher Starter. Richard Vogel aus Marburg mit United Touch und die in Belgien lebende Jana Wargers mit Limbridge kassierten ebenfalls vier Strafpunkte und landeten auf den Plätzen 19 und 21.

Wegen des Einsatzes in der Nationalmannschaft in La Baule hatten sie auf einen Start bei den deutschen Meisterschaften in Balve verzichtet. Doch beim Nationenpreis am Freitag hatte es für das Team mit Platz sieben ebenfalls ein schwaches Abschneiden gegeben. Den Großen Preis am Sonntag gewann der Belgier Nicola Philippaerts mit Katanga vor dem Schweden Jens Fredricson mit Cosmopolit.