Wellington - Deutschlands neuer Top-Reiter Richard Vogel hat in Wellington erneut einen Großen Preis gewonnen. Bei dem Fünf-Sterne-Springen in Florida setzte sich der 26 Jahre alte Springreiter im Sattel von United Touch im Stechen mit vier Paaren durch.

Hinter Vogel kam der US-Amerikaner McLain Ward mit Callas auf Platz zwei. René Dittmer aus Stade kam als zweiter deutscher Starter mit Corsica auf Rang zehn

Vogel reitet wie im Vorjahr die ersten Monate des Jahres in den USA und hatte bereits beim Auftakt bei der Turnierserie in Wellington einen Großen Preis gewonnen. Der in Marburg lebende Profi ist derzeit Deutschlands erfolgreichster Springreiter und hat in dieser Saison auf die Weltcup-Turniere in Westeuropa verzichtet.