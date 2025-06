SSV-Senioren nutzen Fehler des Gegners

Kegeln l Schönebeck (hsc/fna) Die Senioren des Schönebecker SV, die in der neuen Kegel-Saison nur noch als 4er Mannschaft in der Kreisoberliga antreten, mussten am Sonntag ihr erstes Auswärtsspiel beim KC Ascania Aschersleben III bestreiten. Am Ende entführten die Gäste mit dem 1840:1738-Erfolg die Punkte.

Die Schönebecker taten sich relativ schwer, ihr eigentliches Leistungspotential abzurufen und konnten sich dadurch im Verlauf der Begegnung auch nicht richtig von ihren Kontrahenten absetzen. Das schwache Spiel von einem Akteur der Gastgeber war schließlich ausschlaggebend, so dass die Elbestädter am Ende des ersten Durchgangs ein Plus von 112 Kegeln für sich verbuchen konnten.

Dieser Vorsprung musste im zweiten Durchgang unter allen Umständen verteidigt werden. Dies ist letztlich hervorragend gelungen. Das beste Einzelergebnis des SSV erreichte Manfred Seidler mit 475 Kegeln.