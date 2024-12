Detroit gewinnt deutlich in Chicago. Amon-Ra St. Brown trägt sich dabei in die Geschichtsbücher der Lions ein.

Chicago - Der deutsche Football-Profi Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions sind in der NFL wieder auf Kurs. Sechs Tage nach der Niederlage gegen die Buffalo Bills gewannen die Lions deutlich mit 34:17 bei den Chicago Bears. Für den Super-Bowl-Kandidaten Detroit war es der 13. Sieg im 15. Spiel der laufenden Saison der nordamerikanischen Profiliga.

St. Brown war in Chicago wieder Punktelieferant für die Lions. Der 25 Jahre alte Wide Receiver erzielte einen Touchdown und kam bei sechs Catches auf insgesamt 70 Yards. St. Brown fing nun schon in der dritten Saison in Folge mindestens 100 Pässe. In drei Spielzeiten war das zuvor lediglich der Lions-Legende Herman Moore gelungen (1995-1997).

Auch bei der Niederlage gegen die Bills hatte St. Brown eine glänzende Leistung abgeliefert. Mit 14 gefangenen Pässen und einem Raumgewinn von insgesamt 193 Yards hatte er Karrierebestwerte aufgestellt.

„Es fühlt sich großartig an“

„Es fühlt sich großartig an“, sagte St. Brown nach der Partie bei ESPN: „All die harte Arbeit, die wir jeden Tag in die Entwicklung des Teams stecken, zahlt sich jetzt aus. Ich genieße das richtig.“

Im Soldier Field glänzte zudem Jameson Williams. Dem Passempfänger-Kollegen von St. Brown gelangen 150 Yards Raumgewinn, darunter auch ein spektakulärer Touchdown über 82 Yards. Auch Quarterback Jared Goff lieferte mit 336 Yards und drei Touchdowns eine fast schon gewohnt starke Leistung. Im vorletzten Saisonspiel sind die Lions in der Nacht auf den 31. Dezember bei den San Francisco 49ers zu Gast.

Commanders-Sieg hilft Lions

Im Kampf um den Spitzenplatz der NFC bekam Detroit derweil unerwartet Hilfe von den Washington Commanders. Die Hauptstädter gewannen überraschend 36:33 gegen die Philadelphia Eagles (12-3).

Washingtons Jamison Crowder fing sechs Sekunden vor Ablauf der Spielzeit den entscheidenden Touchdown-Pass von Quarterback Jayden Daniels. Die Eagles verloren zudem auch Star-Quarterback Jalen Hurts. Der 26-Jährige musste im ersten Viertel mit einer Gehirnerschütterung raus.