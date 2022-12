St.-Brown: Während der NFL-Saison ist Weihnachten Nebensache

Amon-Ra St. Brown (l) und sein Bruder Equanimeous St. Brown sind an Heiligabend im Einsatz.

Charlotte - Weihnachten abseits der vertrauten Umgebung in Los Angeles ist für die deutsch-amerikanischen Football-Profis Amon-Ra und Equanimeous St. Brown längst Routine.

„Für mich ist es normal, dass ich Weihnachten nicht in Kalifornien bin oder mit der Familie“, sagte Equanimeous St. Brown der Deutschen Presse-Agentur. „Ich mache das jetzt schon seit acht Jahren. Es ist Football-Saison und da ist Weihnachten Nebensache“, sagte der 26 Jahre alte Football-Profi der Chicago Bears und rechnete seine Zeit als Spieler am College mit. Mit den Chicago Bears spielt er am Heiligabend um 12.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ) gegen die Buffalo Bills.

Equanimeous St. Brown hat zumindest seine deutsche Mutter Miriam zu Besuch. Angedacht ist ein gemeinsames Abendessen und ein Spaziergang durch die Nachbarschaft, um die Weihnachtsbeleuchtungen anzuschauen.

Sein drei Jahre jüngerer Bruder Amon-Ra St. Brown spielt mit den Detroit Lions dagegen auswärts bei den Carolina Panthers (19.00 Uhr MEZ). Nach dem Rückflug werde es ein Abendessen mit seiner Freundin geben, am 25. Dezember dann ein Treffen mit einigen Mitspielern, berichtete seine Mutter. Auch für ihn sei Weihnachten in einer Saison Nebensache, aber er habe zumindest einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen.