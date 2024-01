Ruhpolding - Nach der Enttäuschung von Oberhof mit Platz fünf wollen die deutschen Biathletinnen zum Auftakt des zweiten Heim-Weltcups in Ruhpolding Wiedergutmachung betreiben.

Sophia Schneider, Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger und Franziska Preuß greifen am Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) an. In welcher Reihenfolge wollte Coach Kristian Mehringer am Dienstag noch nicht verraten.

Nicht dabei ist diesmal die angeschlagene Vanessa Voigt. Die Thüringerin hatte sich bei ihren Heimrennen in der Verfolgung nach einem Sturz eine Fingerverletzung an der linken Hand zugezogen. Sie soll am Freitag im Sprint wieder starten.

In Oberhof hatten sich die DSV-Athletinnen nach drei Strafrunden und insgesamt 15 Nachladern mit Platz fünf zufriedengeben müssen. Der Rückstand auf die siegreichen Französinnen hatte über vier Minuten betragen.