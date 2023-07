New York City - Star-Quarterback Aaron Rodgers hat bei den New York Jets einen neuen Vertrag in der National Football League unterschrieben und verzichtet damit in den kommenden zwei Jahren auf bis zu 35 Millionen Dollar. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Demnach unterzeichnete der viermalige MVP einen angepassten Zweijahresvertrag mit einer Gesamtsumme in Höhe von 75 Millionen Dollar, die komplett garantiert ist. Sein bisheriger Vertrag hätte ihm im Optimalfall eine Garantiesumme von knapp 110 Millionen Dollar einbringen können.

Der 39 Jahre alte Rodgers war nach Abschluss der vergangenen Saison im Rahmen eines Trades von den Green Bay Packers nach New York gewechselt. Mit den Packers hatte er im Februar 2011 seinen bisher einzigen Super Bowl gewonnen.

Wie in der NFL üblich, werden bei Transfers von Spielern auch die Verträge beibehalten und auf das neue Team übertragen. Der ursprüngliche Kontrakt von Rodgers hätte den Handlungsspielraum der Jets aufgrund der in der Liga geltenden Gehaltsobergrenze allerdings stark eingeschränkt.