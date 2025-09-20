Die deutschen Leichtathleten dürfen auf eine Medaille der Zehnkämpfer hoffen. Leo Neugebauer belegt nach drei Disziplinen Platz zwei, Niklas Kaul den 19. Rang. Ein Teamkollege hat große Probleme.

Tokio - Der Olympia-Zweite Leo Neugebauer hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Abwesenheit eines weiteren Konkurrenten seine Medaillenambitionen unterstrichen. Nach dem 100-Meter-Auftakt, dem Weitsprung und dem Kugelstoßen belegt der 25-Jährige den insgesamt zweiten Platz. Im Kugelstoßen erreichte Neugebauer mit 16,70 Metern die insgesamt zweitbeste Weite. Zuvor hatte er im Weitsprung nach einem Fehlversuch kurz zittern müssen.

„Geiler Kugel-Wettkampf“

Mit 2.765 Zählern hat er 162 Punkte Rückstand auf den führenden Amerikaner Kyle Garland. „Ich bin gesund, mir geht es gut, geiler Kugel-Wettkampf. Ich habe Bock“, sagte Neugebauer.

Ex-Weltmeister Niklas Kaul, der seine Stärken am zweiten Tag hat, schlägt sich ebenfalls vielversprechend. Nach einem durchwachsenen 100-Meter-Start musste sich der 27-Jährige hinten einreihen und arbeitete sich in den zwei folgenden Disziplinen mit 2.414 Punkten auf Platz 19 vor. „In den ersten drei Disziplinen verliert man den Zehnkampf nicht. Das ist die Frage, wie man dann weitermacht“, sagte Kaul im ZDF. „Es fehlt überall dieses kleine Bisschen.“

Spannender Medaillenkampf, wohl keine Top-Punktzahlen

Nach drei von zehn Disziplinen zeichnet sich eine spannende Medaillenentscheidung ohne Top-Punktzahlen ab. Saisonbestleistungen gab es nicht allzu viele, persönliche Bestwerte nur zwei.

Ein prominentes Beispiel für die herausfordernden Bedingungen war das des insgesamt starken Schweizer Medaillenkandidaten Simon Ehammer. Nachdem er im Weitsprung der Spezialisten mit 8,30 Metern als Vierter knapp die Medaille verpasst hatte, ging sein Satz im Mehrkampf nur 7,97 Meter weit. Mit 2.736 Punkten ist er Dritter.

Nicht zufrieden sein kann Till Steinforth als dritter deutscher Starter. Der 23-Jährige musste sich in diesem Sommer einem Eingriff an der Leiste unterziehen und konnte sich nicht optimal auf die WM in Tokio vorbereiten. Er belegt er mit 2.367 Punkten Platz 22.

Weiterer Medaillenkonkurrent muss passen

Nicht an den Start ging Vize-Weltmeister und Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada. Er musste nach eigenen Angaben das Abschlusstraining wegen Achillessehnenproblemen abbrechen. Nach einer Untersuchung wurde kein Riss festgestellt, aber eine WM-Teilnahme war für Warner wegen der Beschwerden nicht möglich.

Im Vorfeld hatte schon Olympiasieger Markus Rooth aus Norwegen absagen müssen. Der 23-Jährige hatte sich bei einem Trainingsunfall verletzt. Durch das Fehlen von Rooth und Warner steigen die deutschen Medaillenchancen.