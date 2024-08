Rotterdam - Die Frankreich-Rundfahrt der Frauen nähert sich immer mehr dem Männer-Pendant an. Ein Auslandsstart in Rotterdam und ein Finale im legendären Skiort Alpe d'Huez - die Route der 2022 wiederbelebten Tour de France Femmes hat es in sich. Insgesamt 947,9 Kilometer warten ab Montag auf Liane Lippert und Co. auf den acht Etappen. Die ARD und Eurosport übertragen umfangreich live.

Los geht es in den Niederlanden, wo die Tour gleich vier Tage zu Gast ist. Der Startschuss erfolgt in Rotterdam, das auch Zielort auf der zweiten und dritten Etappe ist. Am vierten Tag geht es auf die Klassiker-Strecken in den Ardennen von Valkenburg nach Lüttich. Erst danach geht es zurück nach Frankreich. Höhepunkt sind dann die beiden Bergetappen am nächsten Wochenende mit dem Schlussanstieg nach Alpe d'Huez, wo schon viele große Tour-Duelle stattfanden.

Die deutschen Hoffnungen ruhen insbesondere auf Lippert, die im vergangenen Jahr eine Etappe gewann. Titelverteidigerin ist die Niederländerin Demi Vollering, die im vergangenen Jahr vor der belgischen Weltmeisterin Lotte Kopecky gewann.