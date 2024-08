Bundespräsident Steinmeier ist begeistert vom Start der Paralympics in Paris. Olympische Spiele wünscht er sich auch in Deutschland. Muss die Austragungsstadt dabei Berlin sein?

Paris - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier macht sich für Olympische Spiele in Deutschland stark. „Ich gehöre zu denen, die sich Spiele in Deutschland wünschen, aber wir brauchen Veranstalterstädte, wir brauchen Teams, die das Ganze vorbereiten, wir brauchen Bereitschaft und den Willen, auch den Willen zur Begeisterung der deutschen Bevölkerung und ich hoffe, das wächst“, sagte Steinmeier in Paris nach dem Start der Paralympischen Spiele.

Nicht nur an Berlin denken

„Ich glaube, das wird sich nicht auf eine einzige Stadt konzentrieren, wenn es zu einer ernsthaften Bewerbung kommt“, sagte Steinmeier mit Blick auf die Frage, ob Berlin die Olympia-Austragungsstadt sein sollte. „Ich wünsche mir das, da muss es Kooperationen zwischen verschiedenen deutschen Städten und vor allem Spielstätten geben und wir wollen ja nicht vergessen, dass auch der Westen unseres Landes ebenfalls Interesse gezeigt hat.“

Steinmeier äußerte sich beeindruckt von der Eröffnungsfeier der Paralympics am Mittwochabend, „wirklich ein begeisterndes Fest für den Sport“. „Maßstäbe, finde ich, hat auch der Einlader und Veranstalter Frankreich gesetzt mit großartigen Olympischen Spielen und mit den ersten eineinhalb Tagen der paralympischen Wettbewerbe. Maßstäbe gesetzt, in dem sie die Wettbewerbe mitten ins Herz der Stadt gebracht haben und nicht nur die Menschen in Paris begeistern, sondern überall auf der Welt - und wie ich höre und widergespiegelt bekomme, in ganz Deutschland auch.“