Es ist der größte Erfolg seiner Karriere: Mit 17 Jahren kam Stephan Jäger als Austauschschüler in die USA. Nun holt sich der deutsche Profi den ersten Platz in Houston - vor dem Weltranglistenersten.

Houston - Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger hat erstmals in seiner Karriere ein Turnier auf der PGA-Tour gewonnen. Bei den Texas Children's Open in Houston beendete der 34-Jährige eine Reihe starker Tage mit einer 67er-Runde und holte den Sieg mit einem Schlag Vorsprung auf Scottie Scheffler aus den USA, der auf den geteilten zweiten Rang kam. „Er hat echt unglaubliches Golf gespielt und er ist so ein toller Typ. Es hat so viel Spaß gemacht in den beiden vergangenen Tagen, gegen ihn zu spielen“, sagte Jäger im US-Fernsehen über das Duell mit dem Weltranglistenersten. „Ich habe versucht, bei mir zu bleiben. Dieser Kurs ist schwierig. Ich bin sehr glücklich mit dem Tag heute.“

Jäger beendete das Turnier im US-Bundesstaat Texas mit insgesamt 268 Schlägen. Auf der Schlussbahn gab er Scheffler mit einem verpatzten Put noch eine letzte Chance zum Ausgleich, aber auch der Weltranglistenerste kam zum Abschluss nicht über Par hinaus. Neben Scheffler beendeten vier weitere Golfer das Turnier mit 269 Schlägen. Für den gebürtigen Münchner Jäger, der im Alter von 17 Jahren als Austauschschüler in die USA kam, ist es der größte Erfolg seiner Karriere.