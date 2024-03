Frankfurt - Ein Profil für Klassiker-Spezialisten, vier Etappen von Schweinfurt nach Saarbrücken: Die Strecke der Deutschland Tour 2024 ist in Frankfurt vorgestellt worden. Die Rundfahrt beginnt am 21. August mit einem Prolog in Franken und endet am 25. August in der Hauptstadt des Saarlandes.

Die Entscheidung über den Gesamtsieg dürfte auf den anspruchsvollen Etappen drei und vier fallen. Auf dem 173 Kilometer langen Weg von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd sind 2300 Höhenmeter zu bewältigen. Tags darauf stehen zwischen Schwäbisch Gmünd und Villingen-Schwenningen sogar 212 Kilometer und 2850 Höhenmeter auf dem Programm. Explosive und kletterfeste Fahrer, die sich auch bei den Ardennen-Klassikern wohlfühlen, dürften hier die größten Siegchancen haben.

Zudem hat das einzige deutsche Etappenrennen einen neuen Geldgeber gefunden. Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl ist bereits in diesem Jahr Titelsponsor der Rundfahrt und sichert so den Bestand für mindestens die nächsten zwei Jahre. Rundfahrt-Chef Matthias Pietsch bezeichnete das Engagement als Meilenstein. Das Unternehmen ist seit dem vergangenen Jahr auch Hauptsponsor von Lidl-Trek, einem der größten Rennställe der WorldTour.

Die Strecke der Deutschland Tour:

21. August, Prolog in Schweinfurt (2,9 km)

22. August, 1. Etappe von Schweinfurt nach Heilbronn (177 km)

23. August, 2. Etappe von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd (173 km)

24. August, 3. Etappe von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen (212 km)

25. August, 4. Etappe von Anweiler am Trifels nach Saarbrücken (172 km)