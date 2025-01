Ruhpolding - Die deutschen Biathleten müssen weiter auf ihren dritten Podestplatz der Saison warten. Im Einzel über 20 Kilometer schaffte es Justus Strelow beim Auftakt des Heim-Weltcups in Ruhpolding als bester DSV-Athlet auf Position elf. Der 27-Jährige schoss zwar nur einmal daneben, konnte aber auf der Strecke nicht mithalten. Johannes Kühn beendete das längste Biathlon-Rennen nach zwei Fehlern auf Platz 17.

Den Sieg sicherte sich Vebjörn Sörum. Der fehlerfreie Norweger verwies den ebenfalls ohne Fehlschuss gebliebenen Franzosen Emilien Claude (+ 52,1 Sekunden) und Andrejs Rastorgujevs (1/+ 56,8 Sekunden) aus Lettland auf die weiteren Podestplätze.

Die anderen DSV-Skijäger Philipp Nawrath (3 Fehler), Roman Rees (3), Danilo Riethmüller (7) und David Zobel (2) hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun.

Preuß will Gelbes Trikot verteidigen

Am Donnerstag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) beginnt der Weltcup auch für die Frauen um die Gesamtweltcup-Führende Franziska Preuß. Die 30-Jährige wird das Gelbe Trikot in ihrem Wohnort auch nach dem Einzel über 15 Kilometer behalten, weil sie einen komfortablen Vorsprung von 116 Punkten auf die Französin Lou Jeanmonnot hat.

Preuß will sich steigern, nachdem ihre Serie von sechs Podestplätzen nacheinander in der Vorwoche in Oberhof gerissen war. „Vorm Heimpublikum will man einfach besonders gut sein“, sagte Preuß: „Auch vor der Staffel in Oberhof war ich richtig aufgeregt, da bekommt man das Essen kaum runter.“