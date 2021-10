Struff erreicht Viertelfinale in St. Petersburg

Steht in St. Petersburg im Viertelfinale: Jan-Lennard Struff.

St. Petersburg - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in St. Petersburg das Viertelfinale erreicht.

Der 31 Jahre alte Sauerländer setzte sich am Mittwoch im Viertelfinale gegen Alexander Bublik aus Kasachstan mit 6:4, 6:3 durch. In der Runde der besten Acht geht es nun gegen den an Nummer zwei gesetzten Kanadier Denis Shapovalov. Der Warsteiner Struff ist bei dem mit 932.370 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier der einzige deutsche Teilnehmer.