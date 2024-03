Struff folgt Zverev und Koepfer in Miami in Runde drei

Miami - Jan-Lennard Struff ist beim Tennis-Masters in Miami als dritter deutscher Spieler in die dritte Runde eingezogen. Einen Tag nach Alexander Zverev und Dominik Koepfer gewann der 33-Jährige das deutsche Duell gegen Daniel Altmaier mit 6:3 und 6:3.

Nach nur 1:20 Stunden verwandelte Struff den Matchball zum Zweitunden-Erfolg und trifft nun entweder auf Alex de Minaur aus Australien oder den Südkoreaner Soonwoo Kwon.

Am Vortag hatte Zverev sein Auftaktmatch gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 6:2, 6:4 für sich entschieden. In der dritten Runde trifft der an Position vier gesetzte Olympiasieger auf Christopher Eubanks aus den USA. Der 29 Jahre alte Koepfer besiegte den an Position 18 gesetzten Argentinier Sebastián Báez 6:3, 6:2 und bekommt es nun mit dem Franzosen Ugo Humbert zu tun.

Der an Nummer eins gesetzte Indian-Wells-Sieger Carlos Alcaraz aus Spanien erreichte ebenso souverän in zwei Sätzen die dritte Runde wie Australian-Open-Sieger Jannik Sinner aus Italien und Titelverteidiger Daniil Medwedew aus Russland.