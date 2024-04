Der deutsche Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff spielt in München um das Finale. Trotz einer Extra-Schicht ringt er einen ehemaligen Top-Ten-Spieler nieder. Ein US-Profi erreicht das Endspiel.

Struff im Halbfinale in München - Fritz im Endspiel

Tennisprofi Jan-Lennard Struff erreichte in München das Halbfinale.

München - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat das Halbfinale des ATP-Turniers in München erreicht. Der 33 Jahre alte Warsteiner gewann am Samstag mit 7:5, 6:4 gegen Felix Auger-Aliassime aus Kanada.

Struffs Partie gegen den ehemaligen Top-Ten-Spieler war am Freitagabend beim Stand von 7:5, 3:1 zum Leidwesen des Deutschen wegen Dunkelheit abgebrochen worden - eine Nacht später ließ sich der Davis-Cup-Akteur den Vorsprung dann nicht mehr nehmen.

Nur wenige Stunden nach der Extraschicht steht für Struff bereits das Halbfinale des Sandplatzevents am Aumeisterweg auf dem Programm. Dort trifft er am Nachmittag auf Vorjahressieger Holger Rune aus Dänemark.

Zuvor erreichte bereits US-Profi Taylor Fritz das Endspiel. Der an Nummer drei gesetzte Kalifornier gewann gegen den Chilenen Cristian Garin mit 6:3, 6:4 und greift nach seinem zweiten Turniersieg in diesem Jahr. Garin hatte am Freitag noch den topgesetzten Hamburger Alexander Zverev bezwungen.