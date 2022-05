Struff sagt verletzt für French Open ab

Paris - Tennisprofi Jan-Lennard Struff verzichtet verletzungsbedingt auf einen Start bei den French Open.

„Nachdem ich in Miami das erste Mal in meinem Leben wegen einer Verletzung aufgeben musste, habe ich immer noch gehofft, für Roland Garros zurückzukehren“, schrieb der 32 Jahre alte Warsteiner auf Instagram. „Aber leider kann ich bei meinem Lieblings-Slam dieses Jahr nicht spielen.“

Struff hatte sich Ende März beim Masters-1000-Turnier in Miami den Zeh gebrochen und musste seitdem pausieren. In der Weltrangliste rutschte die bisherige deutsche Nummer zwei inzwischen auf Platz 99 ab. Die French Open beginnen am Sonntag in Paris.