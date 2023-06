Struff verpasst Viertelfinale in Halle

Halle/Westfalen - Jan-Lennard Struff hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle den Einzug ins Viertelfinale knapp verpasst. Die aktuelle deutsche Nummer eins verlor im Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik mit 3:6, 7:6 (7:4), 3:6.

Struff hatte gegen den unorthodox spielenden Bublik zwar viele Chancen, konnte diese unter dem wegen des Regens geschlossenen Dach der OWL Arena aber nicht nutzen.

In den ersten beiden Sätzen lag Struff jeweils ein Break vorne, musste sich nach insgesamt 2:13 Stunden aber doch geschlagen geben. Die Entscheidung zugunsten von Bublik fiel im sechsten Spiel des dritten Satzes, als der Kasache seinen siebten Breakball zur 4:2-Führung nutzte. In der vergangenen Woche hatte Struff in Stuttgart noch das Finale erreicht.

Am Donnerstagabend hat noch Yannick Hanfmann die Chance, das Viertelfinale zu erreichen. Der 31 Jahre alte Karlsruher bekommt es mit dem Russen Andrej Rubljow zu tun. Alexander Zverev steht beim deutschen Rasen-Klassiker bereits im Viertelfinale. Nach einem freien Tag trifft der Olympiasieger an diesem Freitag im Kampf um den Halbfinaleinzug auf Nicolas Jarry aus Chile.