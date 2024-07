Paris - Bei den Olympischen Spielen in Paris ist alles für einen goldenen Auftakt der deutschen Mannschaft bereitet. Am Tag nach der Eröffnungsfeier geht Schwimmer Lukas Märtens als einer der Favoriten ins Becken. Er ist nicht die einzige deutsche Gold-Hoffnung. Die Höhepunkte Tag für Tag.

27. Juli

Einen Tag nach der Eröffnungsfeier geht es für die deutschen Basketball-Weltmeister los. Das Team um NBA-Star Dennis Schröder trifft zum Auftakt der Gruppenphase auf Japan. Eine Medaillen-Chance gibt es im Schwimmen, wo der zweimalige WM-Dritte Lukas Märtens über die 400 Meter Freistil startet. Danach hat US-Star Katie Ledecky über dieselbe Distanz ihre erste Möglichkeit auf Gold, der Fokus liegt aber eher auf den 800 und 1500 Metern.

28. Juli

Drei Jahre nach ihrem Teil-Rückzug von den Sommerspielen in Tokio ist Turn-Superstar Simone Biles zurück bei Olympia. Die US-Amerikanerin startet in der Qualifikation. Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk möchte im Kanu-Slalom erneut siegen. Außerdem sind die US-Basketballer um LeBron James erstmals im Einsatz, sie treffen in der Gruppe auf Serbien.

29. Juli

Die deutschen Vielseitigkeitsreiter sind im Team-Wettbewerb und mit Michael Jung auch im Einzel Medaillen-Kandidaten. Im Schwimmen versprechen die Finals über 200 m Freistil – auch ohne deutschen Medaillenchance – viel Spannung.

30. Juli

Im Team-Finale der Turnerinnen peilt Simone Biles ihr fünftes Olympia-Gold an. Florian Wellbrock steigt über 800 Meter Freistil ins Becken, bessere Chancen hat der Magdeburger allerdings auf längeren Distanzen.

31. Juli

Nächster Showdown im Pool. Weltrekordler Pan Zhanle aus China duelliert sich mit Europarekordler David Popovici aus Rumänien. Zudem ist Ex-Weltmeister Kyle Chalmers aus Australien in Abwesenheit von US-Star Caeleb Dressel ebenfalls Gold-Kandidat.

1. August

Nächste Gold-Party für Simone Biles? Im Mehrkampf-Finale gilt ihre Teamkollegin und Tokio-Olympiasiegerin Sunisa Lee als größte Konkurrentin.

2. August

Im Tennis wird im Mixed die Goldmedaille vergeben. Laura Siegemund und Alexander Zverev vertreten Deutschland, sie hatten beim United Cup im Januar zusammen geglänzt. Die Springreiter tragen ihr Team-Finale aus, Deutschland gehört neben vielen anderen Nationen zu den Medaillenanwärtern.

3. August

Den Auftakt zum vielleicht goldenen deutschen Sonntag macht Welt- und Europameister Oliver Zeidler auf der Ruderstrecke. Im Einer fehlt ihm Olympia-Gold noch in der Sammlung. Im Anschluss geht der Achter zu Wasser, Gold-Kandidat ist das Flaggschiff aber nicht.

Im Leichtathletik-Stadion in St. Denis hoffen die Zehnkämpfer Leo Neugebauer und Niklas Kaul auf Gold. Entschieden wird das im 1500-Meter-Lauf zum Abschluss des Abends. Davor dürfen die Auftritte von Star-Kugelstoßer Ryan Crouser und über 100 Meter von Sha'Carri Richardson bewundert werden. Auf den Straßen von Paris wird der Rad-Olympiasieger gesucht, im Team-Wettbewerb sind die deutschen Dressurreiter Gold-Kandidaten.

4. August

Das 100-Meter-Finale der Männer mit Noah Lyles wird das Spektakel des Leichtathletik-Abends. Im Tennis hofft Alexander Zverev, wie in Tokio im Einzel-Endspiel zu stehen und zu gewinnen. Selbiges gilt für Schwimmer Florian Wellbrock über die 1500 Meter Freistil.

5. August

Turn-Weltmeister Lukas Dauser ist ernsthafter Gold-Kandidat am Barren, im Teamsprint auf dem Bahnradoval zählt für Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch ebenfalls nur Gold. Auf einen Weltrekord hoffen die Leichtathletik-Fans bei Armand Duplantis im Stabhochsprung.

6. August

Die K.o-Phasen im Basketball, Fußball der Frauen und Hockey der Männer beginnen. Im Stade St. Denis sind die 200 Meter der Frauen der Höhepunkt des Abends.

7. August

Zum ersten Mal in der olympischen Geschichte dürfen Männer im Synchronschwimmen um Medaillen kämpfen, zwei Teilnehmer sind pro Team erlaubt. Im Bahnrad-Vierer gewannen die deutschen Frauen zwar Gold in Tokio, eine Wiederholung wäre allerdings eine ähnliche Sensation wie vor drei Jahren in Japan.

8. August

Im Freiwasser geht es für Leonie Beck bereits um 7.30 Uhr los, am Ende könnte die Goldmedaille die Belohnung für die Frühaufsteherin sein. Auf der Regattastrecke paddelt der deutsche Kajak-Vierer um Gold, will seinen Tokio-Coup wiederholen. Am Abend gibt es gleich vier deutsche Medaillenhoffnungen. Malaika Mihambo im Weitsprung und Speerwerfer Julian Weber peilen Gold an. Gleiches gilt für Emma Hinze im Keirin, zudem steigt das Hockey-Finale der Männer.

9. August

Der nächste Tag der Frühaufsteher. Florian Wellbrock will über die 10 Kilometer seinen Triumph von Tokio wiederholen. Vor dem Hockey-Finale der Frauen gilt die Aufmerksamkeit der Gymnastik-Halle, wo Weltmeisterin Darja Varfolomeev bei ihrer Olympia-Premiere Gold gewinnen möchte.

10. August

Im Marathon könnte Eliud Kipchoge Geschichte schreiben und erster dreimaliger Olympiasieger werden. Wie Waldemar Cierpinski und Abebe Bikila gewann er zweimal Gold. Im Basketball steigt das Endspiel, als großer Favorit gilt das Dream Team der USA mit LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant.

11. August

Dritte und letzte Gold-Chance für die Bahnradfahrerinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich. Das Duo tritt im Sprint an. Am Nachmittag wird der Olympiasieger im Handball ermittelt.