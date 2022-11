Supertalent Wembanyama startet nun auch im Nationalteam

Panevezys - Jetzt soll das Basketball-Talent Victor Wembanyama auch im Nationaltrikot liefern.

Der 18 Jahre alte Center feiert an diesem Freitag (18.30 Uhr) beim Gastspiel in Litauen sein Debüt in der französischen Auswahl. Wembanyama wird für den Draft - die Talenteauswahl der nordamerikanischen Profiliga NBA - 2023 als erster Pick und größtes Versprechen seit Superstar LeBron James erwartet. „Die Anfragen, der Hype um mich herum - das ist nichts Neues. Ich bereite mich seit meiner Geburt darauf vor. Es ist keine Überraschung. Mit der Zeit kommen meine Ziele immer näher. Ich bleibe fokussiert“, sagte Wembanyama nun.

Das Nationaltrikot, das er schon in den Jugendmannschaften getragen hatte, bedeutet dem Riesen einiges. „Es ist sehr wichtig für mich“, sagte Wembanyama. Frankreich ist in seiner Quali-Gruppe derzeit Zweiter und könnte mit einem Sieg zu Tabellenführer Litauen aufschließen. Für eine WM-Qualifikation für 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen sieht es beim EM-Finalisten gut aus.