Swiatek und Kassatkina komplettieren Halbfinale in Paris

Paris - Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat ihre Siegesserie fortgesetzt und steht bei den French Open im Halbfinale. Die 21 Jahre alte Polin gewann in Paris einen Tag nach ihrem Geburtstag gegen Jessica Pegula aus den USA mit 6:3, 6:2 und feierte damit ihren 33. Erfolg in Serie.

In der Runde der letzten Vier bekommt es Swiatek an diesem Donnerstag mit der russischen Tennisspielerin Darja Kassatkina zu tun. Die 25-Jährige gewann im Viertelfinale gegen ihre Landsfrau Veronika Kudermetowa mit 6:4, 7:6 (7:5) und zog erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier ins Halbfinale ein.

Im anderen Vorschlussrunden-Duell stehen sich ebenfalls am Donnerstag die Amerikanerin Coco Gauff und Martina Trevisan aus Italien gegenüber. Als letzte Deutsche war Angelique Kerber in der dritten Runde ausgeschieden.