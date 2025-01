Darauf hatten die Fans gehofft: In der dritten Runde der Australian Open treffen die Tennisstars Iga Swiatek und Emma Raducanu aufeinander. Die Rollen sind klar verteilt.

Steht in Runde drei der Australian Open: Iga Swiatek.

Melbourne - Polens Tennisstar Iga Swiatek ist im Schnellverfahren in die dritte Runde der Australian Open gestürmt und trifft dort auf eine Grand-Slam-Turniersiegerin. Die 23-Jährige ließ der Slowakin Rebecca Sramkova in einem einseitigen Match in der Rod Laver Arena keine Chance und gewann nach nur 60 Minuten mit 6:0, 6:2.

Im Kampf ums Achtelfinal-Ticket dürfte auf die Weltranglistenzweite mehr Gegenwehr warten. Gegnerin Emma Raducanu, die 2021 bei den US Open triumphiert und danach mit Verletzungen und Formkrisen zu kämpfen hatte, bewies beim 6:3, 7:5 gegen Amanda Anisimova aus den USA aufsteigende Form.

Raducanu: „Habe nichts zu verlieren“

Sie erwarte „ein hartes“ Match, sagte Swiatek: „Ich werde mich morgen vorbereiten und ich werde bereit sein.“ Die Britin Raducanu spürte bereits Vorfreude auf das Duell am Samstag. „Ich denke, das Publikum findet das gut“, sagte die 22-Jährige. Swiatek habe „bereits so viel erreicht, ich habe nichts zu verlieren“.