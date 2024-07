Paris - Sideris Tasiadis aus Augsburg kämpft erneut um eine Olympia-Medaille. Der 34-Jährige fuhr im Stade nautique de Vaires-sur-Marne einen fehlerfreien Halbfinallauf und setzte sich zwischenzeitlich mit Bestzeit an die Spitze. „Geil“, meinte der Routinier und stieg zufrieden aus seinem Boot. Nur der Franzose Nicolas Gestin und der Spanier Miquel Trave waren noch schneller. So zog Tasiadis als Halbfinal-Dritter mühelos ins Finale der besten Zwölf ein. Der Canadier-Spezialist peilt bei seiner vierten Olympia-Teilnahme seine dritte Medaille an. Nach Silber 2012 in London und Bronze 2021 in Tokio fehlt nur noch Gold in seiner Olympia-Sammlung.