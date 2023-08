Vor dem Start der US-Open ist Tatjana Maria in sehr guter Form - und könnte mit einem weiteren Titel im Gepäck nach New York anreisen.

Cleveland - Tennisspielerin Tatjana Maria hat kurz vor Beginn der US Open erneut ihre gute Form unter Beweis gestellt.

Die 36-Jährige setzte sich beim Turnier in Cleveland mit 6:3, 6:2 gegen die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez aus Kanada durch und erreichte das Halbfinale. Die deutsche Nummer eins bekommt es nun mit Sara Sorribes Tormo aus Spanien zu tun.

Maria hatte in der Vorwoche das Turnier im kolumbianischen Barranquilla gewonnen. Bei den US Open, die am kommenden Montag starten, trifft sie in der ersten Runde auf Petra Martic aus Kroatien.