Beim Turnier in Nottingham in der ersten Runde ausgeschieden: Tatjana Maria.

Nottingham - Tatjana Maria ist beim WTA-Tennisturnier in Nottingham in der ersten Runde ausgeschieden und hat das Achtelfinale verpasst.

Die 34-Jährige aus Bad Saulgau verlor ihr Match gegen die britische Qualifikantin Katie Boulter 6:4, 1:6, 4:6. In der nächsten Runde trifft Boulter auf die an Nummer fünf gesetzte Australierin Ajla Tomljanovic. Das Einzelturnier in Nottingham ist mit 239.477 US-Dollar dotiert.