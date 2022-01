Tennis-Herren um Zverev verlieren Auftakt beim ATP Cup

Sydney - Die deutschen Tennis-Herren um Olympiasieger Alexander Zverev sind mit einer Niederlage in den ATP Cup gestartet.

Im entscheidenden Doppel gegen die Briten unterlagen Zverev und Kevin Krawietz 3:6, 4:6 gegen Jamie Murray und Daniel Evans. Damit endete das Auftaktduell der Deutschen mit 1:2. Zuvor hatte Zverev mit einem 7:6 (7:2), 6:1 gegen den Weltranglistenzwölften Cameron Norrie für den Ausgleich gesorgt. Jan-Lennard Struff unterlag zuvor deutlich mit 1:6, 2:6 gegen Evans.

Die deutsche Auswahl muss damit seinen Fehlstart in den weiteren Vorrundenspielen am Dienstag und Donnerstag gegen Kanada und die USA wettmachen und auf einen Ausrutscher der Briten hoffen. Die vier Sieger aus den vier Vierergruppen erreichen das Halbfinale. Mit dem ATP Cup bereiten sich die Tennisprofis auf die Australian Open vor, die am 17. Januar in Melbourne losgehen.