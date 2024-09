New York - Über die besondere Begegnung mit Basketball-Superstar Stephen Curry konnte Jessica Pegula trotz der Enttäuschung nach dem verlorenen US-Open-Finale schon wieder lachen. Vor dem Endspiel beim Grand-Slam-Turnier in New York trafen Pegula und ihr Ehemann Taylor Gahagen auf Curry und dessen Frau Ayesha, die die Partie von der Tribüne in New York verfolgten.

Nach der Niederlage gegen die Belarussin Aryna Sabalenka berichtete die amerikanische Tennisspielerin, dass ihr Mann ein glühender Verehrer des viermaligen NBA-Champions sei: „Er liebt Steph Curry.“ Das Mobiltelefon ihres Manns trage sogar den digitalen Namen „Steph Curry“, wenn man sich damit beispielsweise mit Bluetooth verbinde.

Nachfrage beim Ehemann

Wegen des Finals habe sie das Treffen mit Curry vorzeitig verlassen. Hinterher habe sie ihren Ehemann auf den weiteren Verlauf des Gesprächs angesprochen: „"Bitte sag' mir, dass du ihm nicht von dem iPhone-Ding erzählt hast." Er sagte: "Oh, ja klar, habe ich das."“ Ihr Ehemann habe behauptet, dass Curry davon begeistert gewesen wäre, sagte Pegula. „Ich sagte: "War er das? Oder denkt er jetzt nur, dass du verrückt bist?" Das war ziemlich witzig.“