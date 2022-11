Tennisprofi Otte in Top-Form: Bin bei 95 Prozent

Málaga - Tennisprofi Oscar Otte kann nach schwierigen Monaten im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Kanada nahezu in Top-Form auflaufen.

„Mein bestes Tennis habe ich vor meiner Knie-Operation gespielt. Ich bin wieder auf einem guten Weg dahin, bei 95 Prozent bin ich schon wieder“, sagte der Kölner der Deutschen Presse-Agentur. Ohne den verletzten Alexander Zverev will Otte Deutschland am Donnerstag (16.00 Uhr/ Servus TV und DAZN) zum zweiten Mal hintereinander ins Halbfinale des Nationen-Wettbewerbs führen.

Seit seiner Operation im Sommer fehlen dem 29-Jährigen die großen Erfolgserlebnisse auf der ATP-Tour. Bei den Turnieren in Stockholm, Wien und Paris schied die Nummer 65 der Welt bereits in Runde eins aus. Auch bei der Davis-Cup-Zwischenrunde im September in Hamburg verlor Otte alle drei Einzel. „Ich denke, dass ich für die Endrunde in Málaga besser vorbereitet bin – spielerisch und mental“, kündigte der Tennisprofi an.

Otte bezeichnete es als Ehre, Deutschland erneut anzuführen. „Der Druck ist hoch. So eine gewisse Nervosität ist da, aber ich versuche, diesen Druck ins Positive umzuwandeln“, sagte der 1,93 Meter große Schlacks. „Ich will immer gewinnen, aber im Davis Cup mit Deutschland will ich es noch mal einen Ticken mehr.“