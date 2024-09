Neun Jahre steht Carsten Arriens als Trainer an der Seite von Tennisspieler Jan-Lennard Struff. Doch nach dieser Saison wird die Zusammenarbeit beendet. Der gegenseitige Respekt bleibt.

Berlin - Tennisprofi Jan-Lennard Struff beendet nach neun Jahren die Zusammenarbeit mit seinem Trainer Carsten Arriens. Das Management des Davis-Cup-Spielers teilte die Trennung zum Saisonende mit. Ein konkreter Grund für das Ende der Zusammenarbeit wurde nicht genannt. Zuletzt wurde der 34 Jahre alte Struff zusätzlich auch von Ex-Spieler Marvin Netuschil betreut.

Während der gemeinsamen Zeit mit Arriens gewann der Struff im vergangenen April das ATP-Turnier in München und kletterte in der Weltrangliste bis auf die Höchstposition 21. Nach einigen körperlichen Rückschlägen, die ihn auch zum Startverzicht bei der Davis-Cup-Gruppenphase in China zwangen, rangiert der Warsteiner aktuell auf Rang 37.

Struff: „War eine unglaublich gute Zeit“

„Carsten hat mich neben seiner Intensität und Professionalität auf dem Court, vor allem abseits des Courts menschlich und persönlich extrem geprägt“, wird Deutschlands Nummer zwei im Herren-Tennis in der Pressemitteilung zitiert: „Neun Jahre arbeiten nicht viele Spieler und Trainer im Tennis zusammen. Es war eine unglaublich gute Zeit! Ich werde ihm für immer dafür dankbar sein!“

Arriens bezeichnete die Zusammenarbeit als „sehr inspirierende und bereichernde Zeit“. Sein Schützling sei „ein wunderbares Beispiel für einen Profi, der verstanden hat, wie der Weg zu einer erfolgreichen Karriere aussieht. Hartes, tägliches Training; guter Umgang mit Widerständen und ein eingespieltes, professionelles Team.“