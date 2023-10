Tennisspielerin Eva Lys scheitert in Cluj-Napoca erst im Halbfinale an Tamara Korpatsch. Danach berichtet die 21-Jährige von Beleidigungen in den sozialen Medien. Ein Einzelfall ist das nicht.

Cluj-Napoca - Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat nach ihrem Halbfinal-Aus beim Turnier in Cluj-Napoca Hass-Kommentare gegen sich in den sozialen Netzwerken öffentlich gemacht. Die 21-Jährige veröffentlichte auf Instagram zahlreiche Screenshots von beleidigenden und herabwürdigenden Kommentaren und Nachrichten. „Realität einer Tennisspielerin. Beschimpfungen sind niemals okay“, schrieb Lys dazu.

Zuvor hatte Lys das deutsche Duell mit Tamara Korpatsch in zwei Sätzen 4:6, 3:6 verloren. Sie konnte im Auftaktsatz ihres ersten WTA-Halbfinals lange mithalten, unterlag dann aber verdient in 1:22 Stunden. In einer weiteren Instagram-Story bedankte sich die Tennisspielerin bei den Zuschauern in Rumänien für die Unterstützung. „Trotz der Niederlage war die Atmosphäre unglaublich. Bis zum nächsten Mal“, schrieb sie.

Hass-Kommentare in den sozialen Netzwerken sind für viele Tennis-Profis keine Ausnahme. Bei den French Open hatte der französische Verband in diesem Jahr eine Initiative gestartet, um Spielerinnen und Spieler mit technischer Hilfe vor Beleidigungen in den sozialen Medien zu schützen. Dabei sollte eine technologische Lösung dafür sorgen, dass die Profis ihre Inhalte auf Instagram, Twitter & Co. moderieren lassen können.