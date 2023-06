Tennisspielerin Maria schafft Auftakterfolg in Nottingham

Tennisspielerin Tatjana Maria hat ihr Erstrundenspiel in Nottingham gewonnen.

Nottingham - Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist erfolgreich ins Rasen-Tennisturnier in Nottingham gestartet. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau gewann in der ersten Runde gegen die an Position sechs gesetzte Chinesin Zhang Shuai 6:1, 6:4.

Im Achtelfinale trifft Maria nun entweder in einem deutschen Duell auf die Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier aus Dortmund oder die Britin Heather Watson. Das Turnier zählt zur Vorbereitung auf den Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon vom 3. bis 16. Juli, bei dem Maria und Niemeier im vergangenen Jahr überrascht hatten.