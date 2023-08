Montreal - Tennisspielerin Caroline Wozniacki hat ihr Comeback mit einem beeindruckenden Sieg gestartet.

Mehr als dreieinhalb Jahre nach ihrem letzten Profi-Match bei den Australian Open 2020 gewann die Dänin ihr Auftaktduell beim WTA-Turnier im kanadischen Montreal. Wozniacki (33) setzte sich mit 6:2, 6:2 klar gegen die Australierin Kimberly Birrell durch. Die frühere Weltranglistenerste, die Ende Juni ihre Rückkehr angekündigt hatte, zeigte sich dabei bereits in sehr guter Form.

Das Turnier in Montreal dient ihr als Vorbereitung auf die US Open, die ab dem 28. August in New York stattfinden. Sie habe „immer noch Ziele, die ich erreichen möchte. Ich möchte meinen Kindern zeigen, dass man seine Träume verwirklichen kann, unabhängig von Alter oder Rolle“, hatte die zweifache Mutter ihre Rückkehr auf die Tennistour begründet. In der Zeitschrift „Vogue“ machte sie klar, dass sie weiterhin höchste Ziele verfolge. „Kann ich die US Open gewinnen? Ich glaube schon. Kann ich die Australian Open gewinnen? Ich glaube schon. Darum mache ich das.“

Wozniacki gilt als einer der größten Sportstars, die Dänemark jemals hervorgebracht hat. Sie hatte ihren vorläufigen Abschied vom Tennissport im April 2022 mit einem Abschieds-Showmatch gegen Angelique Kerber in Kopenhagen besiegelt. Die Dänin stand in ihrer Karriere insgesamt 71 Wochen lang an der Spitze der Damen-Weltrangliste, in Australien konnte sie 2018 ihren bislang einzigen Grand-Slam-Sieg feiern.